Cvičení Cobra Gold v Thajsku spojilo armády 30 zemí včetně Jižní Koreji
26. 2. 2026 9:30 Zahraniční
Jižní Korea a Singapur se připojily k Thajsku a Spojeným státům při obojživelných manévrech v rámci každoročního cvičení Cobra Gold. Na pláži ve východním Thajsku vojáci nacvičovali simulovaný letecký úder i následné dobytí předmostí. Do 45. ročníku jednoho z největších mnohonárodních cvičení v regionu se letos zapojilo přes 8 tisíc příslušníků z 30 zemí.
