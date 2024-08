VIDEO: Cyklistická tragédie při závodech v Brazílii. Na ženu v cíli spadl reproduktor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaiane Oliveira, čtyřiatřicetiletá matka dvou dětí, nabourala při cyklistickém závodu v Brazílii do nákladního vozu s aparaturou. Při nehodě na ní spadl velký reproduktor, který zapříčinil její zranění. V důsledku nehody žena zemřela. To vše se odehrálo jen několik sekund před tím, než dorazila do cíle.

video: X / @TBifford