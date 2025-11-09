Ruští zbrojařští šéfové zahynuli při havárii vrtulníku

Zahraniční
Při havárii vrtulníku u Kaspického moře zahynulo pět lidí. Podle médií byli všichni šéfy elektromechanického závodu Kizlyar. Záběry incidentu ukazují vrtulník Ka-226, který se snaží přistát na pláži. Přitom se zachytí ocasem o zem, což způsobí odlomení ocasního rotoru. Vrtulník pak po nekontrolovaném letu havaruje a vybuchne.
video: Reuters
Ruští zbrojařští šéfové zahynuli při havárii vrtulníku
