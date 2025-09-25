Další drony u dánských letišť. V Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

Zahraniční
Další narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům ve vzdušném prostoru letiště v severodánském městě Aalborg. Objevila se také hlášení o bezpilotních letounech v okolí letišť ve městech Esbjerg, Sönderborg a letiště Skrydstrup, která ale uzavřena nebyla. Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo rovněž dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:45

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Společnost
25. 9. 2025 9:46
01:24

Žádnou korupční nabídku jsem nikdy nepřijal, řekl při příchodu k soudu "maskot" Dozimetru Hlubuček
Krimi
25. 9. 2025 9:44
00:36

Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské antonovy
Zahraniční
25. 9. 2025 9:42
00:24

Trump ukázal portréty prezidentů, Bidena nahradil strojem na podpisy
Zahraniční
25. 9. 2025 9:32
00:43

Pěší zónu v centru města chtějí vyčistit a vyhnat auta
Domácí
25. 9. 2025 9:20
01:11

Vodní dálnice se zákonem: Jak dopadla plavba bez papírů pro páreček na skútru?
Domácí
25. 9. 2025 9:20
01:01

Hongkong a Tchaj-wan se zotavují po úderu supertajfunu
Zahraniční
25. 9. 2025 8:38
00:41

Další drony u dánských letišť. V Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Zahraniční
25. 9. 2025 7:52
01:32

Staré kalhoty nebo bundy linka „rozemele“ a vyrobí z nich matraci
Domácí
25. 9. 2025 5:44
01:58

Výměna desetiválce v závodním Lamborghini
Technika
25. 9. 2025 0:06
00:34

Švestkové čatní
Lifestyle
25. 9. 2025 0:06
03:00

Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Výraz je odraz duše, říká Miriam Chytilová
Společnost
25. 9. 2025 0:06
01:27

U Ukrajiny nezůstane, varoval Zelenskyj před Ruskem
Zahraniční
24. 9. 2025 20:30
00:51

Flotila směřující do Gazy čelila útoku dronů a rušení signálu
Zahraniční
24. 9. 2025 19:40
00:41

Obyvatelé Macaa lovili po tajfunu ryby přímo v ulicích
Zahraniční
24. 9. 2025 19:08
01:19

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky
Domácí
24. 9. 2025 18:42
05:52

Pražák z ANO se pustil do hnutí STAN kvůli kauze Dozimetr
Domácí
24. 9. 2025 18:32
01:13

Tisíce dýní v Drnholci se rozsvítí i večer, nechybí ani strašáci
Domácí
24. 9. 2025 18:30
00:42

Umí komunikovat offline. Xiaomi odhalilo nová téčka s vysílačkou
Technika
24. 9. 2025 18:00
00:41

Těžba v lesích kolem Jihlavy klesla, lesníci se věnují obnově po kůrovci
Domácí
24. 9. 2025 17:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.