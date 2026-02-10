V Dánsku získávají oblibu aplikace pomáhající bojkotovat americké zboží

V Dánsku i dalších zemích si získávají oblibu mobilní aplikace, které pomáhají nakupujícím poznat a bojkotovat americké zboží. K jejich popularitě přispělo nedávné diplomatické napětí kvůli snaze prezidenta USA Donalda Trumpa získat Grónsko. Ian Rosenfeldt, tvůrce aplikace nazvané Made O’Meter, uvedl, že během vrcholící krize kolem Grónska po tři lednové dny si ji stáhlo zhruba 30.000 uživatelů.
Sdílet video

