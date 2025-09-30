Dánsko před summitem zakázalo lety dronů

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina vysílá do Dánska vojenskou misi, jejímž úkolem bude při cvičení sdílet s partnery zkušenosti z boje proti dronům, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.. Oznámení přichází den před neformálním summitem Evropské unie v Kodani, ve čtvrtek se v dánské metropoli navíc uskuteční schůzka Evropského politického společenství (EPC).
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

32:45

Naše priorita je jasná. Chceme konec Fialovy vlády, řekl Macinka v Rozstřelu
Rozstřel
30. 9. 2025 17:00
00:29

Trump a Hegseth rovnali do latě armádní elitu. První se chválil, druhý tepal diverzitu
Zahraniční
30. 9. 2025 16:44
00:54

V Turecku objevili námořní dron, armáda zkoumá jeho původ
Zahraniční
30. 9. 2025 16:42
03:32

Česko je jednoznačným cílem kyberútoků z Ruska, řekl Rakušan. Poučí se v Moldavsku
Domácí
30. 9. 2025 16:20
01:02

Dánsko před summitem zakázalo lety dronů
Zahraniční
30. 9. 2025 15:46
00:31

Stavba portálu pro tunel Opevnění na D11 na Trutnovsku
Domácí
30. 9. 2025 15:08
00:32

Exporadce poslance AfD Kraha dostal za špionáž pro Čínu necelých pět let vězení
Zahraniční
30. 9. 2025 15:02
02:23

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 na Switch
Lifestyle
30. 9. 2025 15:00
00:53

Tálibán kvůli „šíření neřesti“ vypnul internet. Ruší se lety, obchoduje se po telefonu
Zahraniční
30. 9. 2025 14:26
00:44

Studentům univerzity slouží nová menza
Domácí
30. 9. 2025 14:12
00:38

Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov
Zahraniční
30. 9. 2025 13:48
00:21

Ministři podepsali memorandum o stavbě vlachovické přehrady.
Domácí
30. 9. 2025 13:38
00:53

S Karlem Gottem jsem zažila pár úžasných momentů, vypráví Ilona Csáková
Společnost
30. 9. 2025 13:28
02:25

Maťo, Myšák, Slepičák. Obžalovaný Kučera se vyjadřuje k přezdívkám údajných členů zločinecké skupiny
Krimi
30. 9. 2025 12:56
02:40

Vláda se rozhodla omezit držitele ruských diplomatických a služebních pasů
Domácí
30. 9. 2025 12:26
01:18

Fotbalové Teplice mají dokument
Sport
30. 9. 2025 12:26
00:28

Žena nadýchala přes tři promile. Ohrozila i chodce
Krimi
30. 9. 2025 12:12
00:49

Celníci si počíhali na kamion firmy s nezaplacenými pokutami
Krimi
30. 9. 2025 12:08
03:07

Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
Domácí
30. 9. 2025 12:02
01:17

Policisté dopadli žháře od Apolináře
Krimi
30. 9. 2025 12:02

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.