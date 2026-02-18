Dánský král Frederik dorazil do Grónska, návštěvou vyslal vzkaz do USA

Zahraniční
Dánský král Frederik X. ve středu zahájil třídenní návštěvu Grónska, které je autonomní součástí Dánského království. Panovník tak chce vyjádřit podporu ostrovu, o jehož získání pro Spojené státy usiluje americký prezident Donald Trump.
video: Reuters
