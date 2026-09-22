Dánsko podepsalo s USA dohodu o Grónsku
22. 9. 2026 18:24 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen dnes v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.
00:37
Dánsko podepsalo s USA dohodu o Grónsku
Zahraniční22. 9. 2026 18:24
00:21
Brno zpřístupnilo obnovený Herdanův byt z první republiky
Domácí22. 9. 2026 18:04
00:48
Mattoni rozšiřuje výrobu. V Česku ovládne distribuci oblíbené rakouské limonády
Zahraniční22. 9. 2026 18:00
00:46
Americká F-16 se v Německu při pokusu o přistání zřítila na golfové hřiště
Zahraniční22. 9. 2026 17:50
01:24
Drony ukazovaly na armádním polygonu své schopnosti
Domácí22. 9. 2026 17:34
01:22
V brněnském Divadle Radost nesouhlasí s výměnou ředitele
Domácí22. 9. 2026 17:30
00:16
Poradna má všechna pracoviště pod jednou střechou
Domácí22. 9. 2026 16:10
14:48
„Developer není charita.“ Kandidáti na primátora Brna se střetli kvůli bydlení
Domácí22. 9. 2026 16:10
01:03
Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice
Domácí22. 9. 2026 15:40
00:55
Trump se zlatými nůžkami otevřel heliport u Bílého domu
Zahraniční22. 9. 2026 15:28
05:42
Kandidáti na primátora Brna se utkali ve vědomostním kvízu
Domácí22. 9. 2026 15:10
01:01
Krátké filmy a seriály na mobilu válcují Hollywood
Zahraniční22. 9. 2026 15:02
02:17
Fico chce mimořádný summit EU k cenám paliv a evropské řešení situace
Zahraniční22. 9. 2026 14:34
01:43
Novinář svědčil v kauze stíhaného exsoudce: Žádné soudní dokumenty mi nepředal
04:14
Soudkyně jako svědkyně. Do usnesení v kauze Čapí hnízdo nahlížely, ale odmítají, že by ho někomu daly
00:54
Smrtelná nehoda na Mělnicku. Řidič osobního auta nepřežil čelní náraz s nákladním
45:53
Prodloužení: Patrik Sedláček - Celý záznam
Sport22. 9. 2026 14:02
00:24