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Beckham ukázal svou dýni. Internet se baví

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David Beckham se pochlubil svou úrodou, jenže dýně, kterou vypěstoval, vzbudila trochu jiné asociace, než nejspíš zamýšlel. Když ji ukázal na videu, sám chvíli hledal slova, kterými by její poněkud neobvyklý tvar popsal.
video: X/@nexta_tv
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