Beckham ukázal svou dýni. Internet se baví
3. 9. 2026 14:04 Zahraniční
David Beckham se pochlubil svou úrodou, jenže dýně, kterou vypěstoval, vzbudila trochu jiné asociace, než nejspíš zamýšlel. Když ji ukázal na videu, sám chvíli hledal slova, kterými by její poněkud neobvyklý tvar popsal.
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