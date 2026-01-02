Dcera Kim Čong-una může být budoucí nástupkyní režimu

Zahraniční
Kim Ču-e by se podle analytiků mohla stát nástupkyní po svém otci v severokorejské vládnoucí dynastii. Stále více se objevuje po boku vůdce Kim Čong-una a nechyběla ani na oslavách nového roku. Poprvé i veřejně navštívila mauzoleum, kde jsou pohřbeni její předci a bývalí vládci KLDR.
video: Reuters
