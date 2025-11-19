Benátky se nemohou zbavit delfína, turisté ho milují
19. 11. 2025 17:42 Zahraniční
Neobvyklý návštěvník v Benátkách vyvolává rozruch: Delfín „Mimmo“, jak mu přezdívá místní tisk, od konce června plave v blízkosti gondol, vodních autobusů a taxíků poblíž náměstí svatého Marka, a překvapuje tak místní i turisty.
