Zrada! Britové kritizují odklad rozvolnění, demonstranti honili novináře

V Británii vypukl hněv poté, co vláda v pondělí o měsíc odložila finální etapu rušení protiepidemických opatření. Nové datum je 19. července. Premiér Boris Johnson uvedl, že pokud by země celostátní uzávěru neprodloužila, počty hospitalizovaných by opět mohly dosáhnout čísel z vrcholu první vlny epidemie a přetížit nemocnice.

video: Reuters