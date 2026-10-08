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Demonstrace za dostupné bydlení v Barceloně přerostla v potyčky s policií

Zahraniční
Desítky tisíc lidí vyšly v Barceloně do ulic kvůli rostoucím nájmům, vystěhovávání a nedostupnému bydlení. Hlavní pochod proběhl pokojně, později však v centru města vypukly střety mezi demonstranty a pořádkovou policií.
video: Reuters
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