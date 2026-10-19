Demonstranti zablokovali vchod do Louvru, turisté se dovnitř nedostali
19. 10. 2026 12:54 Zahraniční
Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího francouzského města Marseille po násilných víkendových protestech zakázalo všechna shromáždění. Protestní hnutí takzvaných žlutých vest ohlásilo další masové demonstrace na sobotu.
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Demonstranti zablokovali vchod do Louvru, turisté se dovnitř nedostali
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