Demonstranti proti ICE se střetli s krajně pravicovými aktivisty
18. 1. 2026 10:24 Zahraniční
Stovky demonstrantů proti imigračním agentům se v sobotu v Minneapolisu střetly s menším davem krajně pravicových aktivistů, kteří uspořádali pochod proti místním obyvatelům původem ze Somálska a na podporu imigračních úřadů. Napětí ve městě v Minnesotě na severu Spojených států tak přetrvává. Protesty v Minneapolisu vypukly poté, co imigrační agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE) 7. ledna na ulici zastřelil 37letou Renée Goodovou. Píší o tom agentury.
