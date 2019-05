VIDEO: Izraelci protestovali proti zákonu, který by Netanjahuovi zajistil imunitu před stíháním Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Desítky tisíc lidí přišly v sobotu večer do izraelského Tel Avivu na protest proti zákonu, který by premiérovi Benjaminu Netanjahuovi zajistil imunitu před trestním stíháním. To mu hrozí v jeho korupčních kauzách. Mnozí na protest dorazili s červenými fezy na hlavách s odkazem na autoritářský režim v Turecku.

