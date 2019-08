VIDEO: V Moskvě demonstrují tisíce lidí kvůli volbám Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Moskvě demonstrují tisíce lidí kvůli volbám

V ruské metropoli demonstrují tisíce lidí za účast opozice ve volbách. Opoziční političku Ljubov Sobolovou zatkli ještě před začátkem demonstrací, oznámila to na sociálních sítích. Sobolovou úřady odmítly zaregistrovat jako kandidátku do zářijových voleb do moskevského sněmu. Policie odhaduje počet demonstrantů na sedm tisíc.

video: Reuters