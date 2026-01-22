Policisté použili proti demonstrantům v Minneapolisu slzný plyn
22. 1. 2026 18:06 Zahraniční
Proti demonstrantům v Minneapolisu použil imigrační úředník Greg Bovino slzný plyn. Záběr, na kterém opakovaně varuje, že plyn použije, načež nádobku s plynem odjistí a hodí ho mezi lidi, se šíří po sociálních sítích. Minnesota je hlavním cílem imigračních razií agentur spadajících pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Právě zde příslušník ICE zastřelil 7. ledna Renee Goodovou.
00:33
