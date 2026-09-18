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Největší demonstrace od začátku války. Teheránem pochodovaly ozbrojené ženy i děti

Zahraniční
Íránský režim v pátek svolal do ulic Teheránu stovky tisíc lidí. Ozbrojení muži, ženy i děti měli ukázat, že jsou připraveni bránit zemi před nepřítelem. Šlo o největší podobnou akci od únorového útoku Spojených států a Izraele na Írán. Shromáždění bylo součástí kampaně Džánfedá bará-je Írán (Obětování se pro Írán), která získává dobrovolníky pro polovojenský výcvik.
video: Reuters
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