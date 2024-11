VIDEO: Demonstranti vtrhli do parlamentu a sídla prezidentské administrativy v Abcházii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Demonstranti vtrhli do parlamentu a sídla prezidentské administrativy v gruzínském separatistickém regionu Abcházii. Nepokoje vypukly v pondělí poté, co abchazský parlament začal projednávat návrh zákona, který by umožnil Rusům kupovat v Abcházii pozemky a nemovitosti. Prezident Abcházie Aslan Bžanija uvedl, že návrh zákona bude zrušen.

video: AP