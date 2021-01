VIDEO: Demonstranti od Kapitolu přicházejí o práci. Firmy je nechtějí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Toto je Paul Davis. Paul je právník. Je také spolupracovníkem generálního poradce a ředitele lidských zdrojů v Goosehead Insurance. Potom, co zaútočil na budovu hlavního města ve snaze uskutečnit puč proti vládě USA a zdokumentoval to na Instagramu, přišel o práci. Firma se ho zbavila s tím, že nechce ve svých řadách lidi, kteří jsou schopní zúčastnit se násilných akcí. Při demonstraci a vniknutí do Kapitolu zemřeli 4 lidé.

video: twitter.com/SollenbergerRC