Agenti chytali v Chicagu poslíčka na kole, ujel jim

Zahraniční
V americkém Chicagu se v neděli odehrála dramatická scéna, když se federální agenti v taktické výstroji snaží v centru města lapit rozvozce jídla na kole. Tomu se ale navzdory značné přesile podařilo z místa uprchnout. Vláda poslala federální agenty do ulic města po opakovaných konfliktech před budovou Úřadu pro imigraci a cla.
video: X / @SweatEm
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:10

Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole
Krimi
30. 9. 2025 10:46
00:17

Agenti chytali v Chicagu poslíčka na kole, ujel jim
Zahraniční
30. 9. 2025 10:44
00:23

Vandal v Hradci poničil graffiti gruzínské performerky
Domácí
30. 9. 2025 10:40
02:40

Zdeněk Svěrák vyzývá lidi, aby šli volit
Domácí
30. 9. 2025 10:18
02:27

Dozimetr, den sedmý. Soud pokračuje ve výslechu obžalovaného exšéfa právního oddělení DPP Kučery
Krimi
30. 9. 2025 9:52
01:00

Ukrajinci poprvé dronem sestřelili ruský vrtulník
Zahraniční
30. 9. 2025 9:40
01:11

Trump jednal s Netanjahuem. V Bílém domě probrali plán pro Gazu, Izrael souhlasí
Zahraniční
30. 9. 2025 9:36
01:04

Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství
Společnost
30. 9. 2025 9:16
00:37

Řidičům ve Žďáře se otevřela propojka výpadovek na Brno a Jihlavu
Domácí
30. 9. 2025 8:58
01:35

Spravedlivá bitva, chválí Putin válku s Ukrajinou
Zahraniční
30. 9. 2025 8:30
00:39

Ještě letos nabídku značky Chery u nás doplní top model Tiggo 9
Technika
30. 9. 2025 0:06
01:46

Panelárna Prefa Holešovice znovu ožívá
Domácí
30. 9. 2025 0:06
02:03

Zahradnice radí, jak se pustit do návrhu přírodní zahrady
Lifestyle
30. 9. 2025 0:06
02:08

Alien: Rogue Incursion Evolved Edition - trailer
Lifestyle
30. 9. 2025 0:06
01:17

Elektrický obr Ioniq 9 je v Česku. Podívejte se na nejdražší hyundai
Technika
30. 9. 2025 0:06
03:37

Propadla jsem se na dno, ale podařilo se mi vylézt z ulity, přiznává Jana Adamcová
Společnost
30. 9. 2025 0:06
00:47

Podezřelého z vraždy ve Kbelích policisté zadrželi chvíli po činu
Krimi
29. 9. 2025 21:46
00:31

Fotbalisté Slavie trénovali na San Siru před zápasem proti Interu Milán
Sport
29. 9. 2025 20:56
00:41

Protivládní protesty na Madagaskaru nabývají na síle. Dvě desítky lidí zemřely
Zahraniční
29. 9. 2025 19:44
01:52

Nadšenci míří na trakaři do Prahy na derby
Domácí
29. 9. 2025 18:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.