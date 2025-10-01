Silné deště ochromily španělské dovolenkové ostrovy

Zahraniční
Ibiza a Formentera vyhlásily červený stupeň pohotovosti kvůli extrémním dešťům. Za pouhých 12 hodin zde spadlo přes 18 centimetrů srážek, což způsobilo rozsáhlé záplavy, uzavření škol, evakuaci nemocnic a výrazné narušení dopravy. Nouzové složky vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli ven a omezili cestování.
video: Reuters
