VIDEO: Déšť zaplavil Tokio. Voda pronikla do metra a ochromila dopravu
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Déšť zaplavil Tokio. Voda pronikla do metra a ochromila dopravu
11. 9. 2025 16:14
Zahraniční
video: X/@rica0130, X/@Laviel4
Články s tímto videem na iDNES.cz
