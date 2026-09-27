Záplavy a sesuvy sužují Indii a Nepál. Mrtvých jsou desítky
27. 9. 2026 17:38 Zahraniční
Silné deště a bouřky způsobily v některých částech Indie a sousedního Nepálu v posledních dnech záplavy a sesuvy půdy. Nejméně 70 lidí zahynulo a dalších 11 se pohřešuje.
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Záplavy a sesuvy sužují Indii a Nepál. Mrtvých jsou desítky
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