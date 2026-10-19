Silné deště a záplavy si ve Španělsku vyžádaly čtyři oběti
19. 10. 2026 21:40 Zahraniční
Na východě Španělska, zejména ve Valencii a v Katalánsku, způsobily silné deště záplavy, kvůli nimž od soboty zemřeli čtyři lidé, informovala dnes místní média. Vedení valencijského regionu zavedlo kvůli záplavám ve 145 obcích několikahodinový zákaz vycházení, který se dotkl asi 800 tisíc lidí. V pondělí odpoledne platil už jen v osmi z nich.
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Silné deště a záplavy si ve Španělsku vyžádaly čtyři oběti
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