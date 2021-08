VIDEO: Děti ujely na motokáře. Zastavila je policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie zastavila dvě děti, které se řítily na motokáře po rušné silnici na jihu Číny. Podle výpovědi se oba chlapci vydali na cestu do města, aby si něco koupili. Z domova odjeli, aniž by to oznámili svým rodičům.

video: AP