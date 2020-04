VIDEO: První děti míří z řeckých táborů dál do Evropy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První děti míří z řeckých táborů dál do Evropy

Z přeplněných uprchlických táborů v Řecku byla přemístěna první skupina dětí bez doprovodu. Dvanáct z nich odletělo do Lucemburska, dalších padesát zamíří do Německa. Celkem má být takto do států EU převezeno kolem 1 600 nezletilých. Lidskoprávní organizace upozorňují na nevyhovující prostředí pro bezprizorní děti a nabádají řecké úřady ke zlepšení podmínek.

video: Reuters