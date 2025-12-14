V ukrajinském Charkově navštěvují děti podzemní školu

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Alternativou k online výuce se na Ukrajině stala prezenční výuka v podzemí. První podzemní škola na Ukrajině začala fungovat už v roce 2023 v Charkově, tedy rok po zahájení plnohodnotné ruské války proti Ukrajině. V prosinci dalšího roku pak začala výuka v podzemní škole také v Záporoží.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:37

Na železniční stanici Jihlava - město se vrátily vlaky. Ve zkušebním provozu
Domácí
14. 12. 2025 15:54
00:27

Zelenskyj přiletěl do Berlína na jednání o mírovém plánu
Zahraniční
14. 12. 2025 15:10
00:51

V ukrajinském Charkově navštěvují děti podzemní školu
Zahraniční
14. 12. 2025 14:56
00:37

Na českobudějovickém Výstavišti měli největší show krampuslauf
Domácí
14. 12. 2025 13:34
03:40

Na ministerstvech se krade po miliardách, obvinil končící vládu Gregor
Domácí
14. 12. 2025 13:30
01:24

Ženu v Praze přepadl násilník ve sdíleném autě
Krimi
14. 12. 2025 12:44
01:13

Střelba na pláži v Sydney. Zemřelo 12 lidí, včetně jednoho z útočníků
Zahraniční
14. 12. 2025 11:18
01:53

Na kamnech si s dětmi čteme pohádky
Domácí
14. 12. 2025 10:58
01:24

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo dvanáct lidí
Zahraniční
14. 12. 2025 10:08
00:17

Policie zveřejnila záběry podezřelého ze střelby
Zahraniční
14. 12. 2025 9:26
00:23

Dani Roman a Fred Fugen prolétli čelně mezi věžemi bahrajnského WTC
Zahraniční
14. 12. 2025 9:00
00:55

Dronový útok na sídlo OSN v Súdánu si vyžádal šest obětí
Zahraniční
14. 12. 2025 8:38
01:15

Po střelbě na univerzitě v USA zemřeli dva lidé
Zahraniční
14. 12. 2025 8:30
03:54

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček. Za 4 minuty
Technika
14. 12. 2025 0:06
32:59

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček
Technika
14. 12. 2025 0:06
02:14

Styděla jsem se za práci manekýny, říká Milada Karasová
Společnost
14. 12. 2025 0:06
02:37

Americké Vánoce jsou moc. Jsem pro rovnováhu ve všem, říká Gábina Partyšová
Společnost
14. 12. 2025 0:06
02:28

V Brně hořel dům plný odpadků. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin
Domácí
13. 12. 2025 17:44
04:16

Novým předsedou SOCDEM je Jiří Nedvěd
Domácí
13. 12. 2025 16:36
00:43

Bělorusko propustilo přes sto politických vězňů
Zahraniční
13. 12. 2025 16:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.