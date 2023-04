VIDEO: Devadesátiletý surfař chce na vlnách oslavit stovku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Devadesátiletý surfař chce na vlnách oslavit stovku

Nejstarší surfař, devětaosmdesátiletý Seiichi Sano, se dostal do Guinessovy knihy rekordů. Muž, který koncem roku oslaví devadesátiny se do prkna na vlnách zamiloval a jak sám říká, není to nebo poslední sportovní plán. Prý chce zkusit bouldering, tedy lezení po skalách bez lana. bungee jumping vyloučil, je to pro něj příliš děsivé. Ano teď většinu víkendů tráví venku na pláži s černým pískem poblíž Enošimy a dodává, že se nepovažuji za starého muže.

video: AP