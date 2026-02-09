Dítě vypadlo za jízdy matce z auta do křižovatky
9. 2. 2026 11:10 Zahraniční
V kalifornském městě Fullerton vypadlo během průjezdu křižovatkou 19měsíční dítě z auta přímo na vozovku. Zveřejněný videozáznam zachycuje černé SUV, jak na křižovatce odbočuje doleva. V tu chvíli se otevřou dveře spolujezdce a batole vypadne na zem. SUV okamžitě zastavilo a málem tak ještě způsobilo nehodu s autem jedoucím za ním. Poté, co se video začalo šířit na sociálních sítích, se o o incident začala zajímat policie, která matku údajně následně obvinila z týrání dítěte.
00:47
