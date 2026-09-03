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Dívka přežila pod bahnem dva dny, zachránili ji vojáci

Zahraniční
Dva dny byla uvězněná pod bahnem po ničivých povodních. Když k ní dorazili záchranáři nepálské armády, stále žila. Záběry jejího vyproštění, při němž dívka po vysvobození otevře oči, dojímají lidi po celém světě.
video: X/@talktokumarjpr
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