Holčička přežila po povodni dva dny pod troskami
3. 9. 2026 13:36 Zahraniční
Dva dny byla uvězněná pod bahnem po ničivých povodních. Když k ní dorazili záchranáři nepálské armády, stále žila. Záběry jejího vyproštění, při němž dívka po vysvobození otevře oči, dojímají lidi po celém světě.
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