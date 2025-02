VIDEO: Výbuch plynu v kanálu vymrštil dívku do vzduchu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bezpečností kamera v čínském městě Longshui zachytila okamžik, kdy 12letá středoškolačka vhodila zapálenou petardu do jednoho z kanálů na náměstí. A to neměla dělat. Kanalizace byla totiž plná nahromaděného metanu, který okamžitě explodoval a vyvolal silnou tlakovou vlnu. Dívka navíc ve snaze utéct do bezpečné vzdálenosti šlápla na další poklop, který jí doslova vystřelil vysoko do vzduchu. Po pár sekundách pak její bezvládné tělo dopadlo na zem o kus dál. Svědci odhadují, že dívka byla vymrštěna přibližně deset metrů do vzduchu. Po dopadu na zem ztratila vědomí. Na místo byli rychle přivoláni záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice k ošetření. Podle prohlášení Úřadu pro řízení mimořádných událostí utrpěla mnohočetné zlomeniny, nahromadění krve v osrdečníku a těžké popáleniny hlavy a obličeje. Její život ale naštěstí není ohrožen.

video: Reuters