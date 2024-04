VIDEO: Hyeny se potulují centrem etiopského Hararu. Lidé je chodí krmit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hyeny se každou noc potulují ulicemi starobylého města Harar ve východní Etiopii a hledají kousky masa, které by odtáhly do nedalekých jeskyní. Abbas Yusuf, známý jako Hyena Man, se naučil krmit hyeny od svého otce, který je krmil 45 let, než předal práci svému synovi. Krmení se stalo atrakcí a přitahuje místní i mezinárodní turisty.

video: Reuters