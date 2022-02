VIDEO: Do Paříže míří přes zákaz tisícové konvoje svobody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Paříže míří přes zákaz tisícové konvoje svobody

Tisíce lidí v rámci takzvaných Konvojů svobody směřují do Paříže, aby se zúčastnili sobotních pravidelných protestů odpůrců očkování proti covidu-19 a vládních opatření. Pařížská prefektura jim přitom ve čtvrtek zakázala vjezd do města. Na demonstranty čekají proto tisíce policistů.

