VIDEO: Dodávka s turisty havarovala první den jejich dovolené Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dodávka s turisty havarovala první den jejich dovolené

Skupina Britů měla neuvěřitelnou smůlu. Chtěli si užít dovolenou v Thajsku, ale hned první den měla dodávka, která je převážela z Bangkok do města Pattaya, nehodu. Řidič ztratil kontrolu nad volantem a narazil do svoditel. Náraz vymrštil členy posádky ven z auta. Osm turistů bylo převezeno do nemocnice. Z nich byli tři vážně zranění. Nehoda, kterou zaznamenala bezpečnostní kamera, se stala 14. ledna.

video: AP