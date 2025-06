VIDEO: Dodrží USA pátý článek NATO? To záleží, řekl Trump Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dodrží USA pátý článek NATO? To záleží, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump po cestě na summit NATO v Haagu vnesl určitou nejistotu do otázky, zda Spojené státy dodrží závazek ohledně vzájemné obrany. Napsala to agentura AP, podle níž by komentáře šéfa Bílého domu mohly oživit dlouhodobé obavy evropských spojenců ohledně závazků Washingtonu vůči Severoatlantické alianci.

video: Reuters