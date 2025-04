VIDEO: Ukáže se, že to byl jeden z nejdůležitějších dnů v dějinách naší země, řekl Trump Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukáže se, že to byl jeden z nejdůležitějších dnů v dějinách naší země, řekl Trump

Obliba amerického prezidenta Donalda Trumpa poklesla na 43 procent, což je to nejméně od jeho lednového návratu do Bílého domu, protože Američané znejistěli kvůli zavádění cel a zacházení Trumpovy administrativy s informacemi o vojenském útoku v Jemenu. Vyplývá to z průzkumu agentur Reuters a Ipsos.

video: AP