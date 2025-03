VIDEO: Jestli nepodepíše, bude mít velké problémy, vyhrožuje Trump Ukrajině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jestli nepodepíše, bude mít velké problémy, vyhrožuje Trump Ukrajině

Americký prezident Donald Trump varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před vážnými problémy, pokud by odstoupil od připravované dohody o využívání ukrajinských nerostných surovin. Zelenskyj minulý týden v pátek řekl, že návrh dohody se od původního zcela liší a že Ukrajina nepřijme dohodu, která by ohrozila její integraci do Evropské unie.

video: Reuters