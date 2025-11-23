Mírový plán pro Ukrajinu není finální, řekl Trump
23. 11. 2025 8:40 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou, informuje agentura Reuters. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil poté, co Ukrajina a evropští spojenci USA dali najevo, že americký plán může být základem pro další jednání, ale je na něm třeba ještě dál pracovat.
