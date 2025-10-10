Ukončil jsem sedm válek, Nobelovu cenu bych si zasloužil, soudí Trump
10. 10. 2025 15:30 Zahraniční
Bílý dům zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rozhodnutí Nobelova výboru označil za politické. Sám Trump dle svých vyjádření míní, že by si cenu zasloužil, jelikož údajně ukončil už sedm válek.
