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Trump nechává na jižním trávníku Bílého domu vybudovat nový heliport

Zahraniční
Na jižním trávníku Bílého domu začala výstavba nového žulového heliportu pro prezidentský vrtulník Marine One. Podle Bílého domu má nová přistávací plocha umožnit provoz těžší verze vrtulníku, kterou plánuje využívat americký prezident Donald Trump.
video: Reuters
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