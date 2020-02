VIDEO: Do deseti let vymýtíme AIDS, prohlásil Trump v projevu o stavu unie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

USA prožívají nejlepší ekonomický rozkvět v historii. V projevu o stavu unie to před oběma komorami Kongresu prohlásil Donald Trump. Do deseti let USA vymýtí epidemii nemoci AIDS, zavázal se prezident. Připomněl také úlohu země při porážce Islámského státu. Ústavní žalobu, které dosud čelí, v projevu nezmínil.

video: Reuters