Trump přiletěl do Izraele. Za dohodu s Hamásem obdrží vyznamenání
13. 10. 2025 9:26 Zahraniční | Válka v Izraeli
Americký prezident Donald Trumpem krátce před devátou hodinou středoevropského času přiletěl do Izraele. Letoun Air Force One s prezidentem na palubě přistál na Ben Gurionově letišti. Stalo se to krátce poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás na základě Trumpem zprostředkované dohody propustilo první část izraelských rukojmích držených přes dva roky v Pásmu Gazy. Trump mimo jiné plánuje vystoupit v izraelském parlamentu a uvažuje o setkání s rodinami izraelských rukojmích.
