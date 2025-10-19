Trumpův vzkaz demonstrantům? AI výkaly na jejich hlavy
19. 10. 2025 10:04 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se na své sociální síti Truth Social radikálně vypořádal s protesty No Kings, které zaplavili celé Spojené státy. Zveřejnil animaci, ve které davy v amerických městech bombarduje výkaly.
