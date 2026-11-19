Donald Trump se na okraj summitu v Číně sešel s Vladimirem Putinem
19. 11. 2026 7:08 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se sešel s ruským protějškem Vladimirem Putinem na okraj summitu APEC v Číně, píší tiskové agentury. Ze schůzky může vzejít spousta úžasných věcí, prohlásil Trump. Setkání trvalo zhruba 40 minut.
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