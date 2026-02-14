Máme úžasný vztah v NATO, všichni jsou moji přátelé, řekl Trump
14. 2. 2026 8:42 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Odpověděl tak na otázku, zda by něco vzkázal státníkům na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, která dnes v bavorské metropoli začala.
