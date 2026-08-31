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Trump zveřejnil AI video útoku na íránský ostrov Chárg

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, které zachycuje fiktivní explozi íránského ostrova Chárg, klíčového uzlu pro vývoz tamní ropy. Příspěvek zveřejnil v době, kdy se znovu vyostřily boje mezi USA a Íránem v oblasti Hormuzského průlivu. Americké síly zároveň zaútočily na raketová odpalovací zařízení na ostrově Larak.
video: X / @nexta_tv
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