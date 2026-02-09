Nic nefunguje, palivo je na příděl, stěžují si Kubánci

Kuba se ocitla v energetické a ekonomické pasti. Poté, co na ostrov přestaly proudit klíčové dodávky ropy z Venezuely a cestovní ruch se propadl o desítky procent, se místní infrastruktura začala hroutit. Výsledkem je země, kde paralyzovaná doprava a kolabující elektrická síť nutí obyvatele trávit dny a noci bojem o zachování normálního života.
00:47

Nic nefunguje, palivo je na příděl, stěžují si Kubánci
9. 2. 2026 11:26
